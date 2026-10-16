Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag im Aufwind

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.49 Prozent stärker bei 3’211.59 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.000 Prozent höher bei 3’195.97 Punkten, nach 3’195.97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3’195.97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’221.15 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0.062 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’340.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’180.54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’333.23 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20.82 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’448.52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Palfinger (+ 4.17 Prozent auf 27.50 EUR), Polytec (+ 2.43 Prozent auf 5.90 EUR), Wienerberger (+ 2.21 Prozent auf 16.20 EUR), FACC (+ 2.02 Prozent auf 14.12 EUR) und Rosenbauer (+ 1.98 Prozent auf 61.80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-6.60 Prozent auf 1.98 EUR), Warimpex (-4.90 Prozent auf 0.47 EUR), AMAG (-1.73 Prozent auf 28.40 EUR), UNIQA Insurance (-0.81 Prozent auf 17.08 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0.68 Prozent auf 29.25 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 122’016 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 43.235 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch