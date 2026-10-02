Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Freitagmittag im Plus

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.12 Prozent stärker bei 3’283.06 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.033 Prozent fester bei 3’280.20 Punkten, nach 3’279.13 Punkten am Vortag.

Bei 3’311.10 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’275.83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 3.49 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’320.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’193.76 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 02.10.2025, mit 2’353.39 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 23.51 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6.93 Prozent auf 216.00 EUR), DO (+ 2.35 Prozent auf 191.60 EUR), Vienna Insurance (+ 2.02 Prozent auf 65.80 EUR), Wienerberger (+ 2.00 Prozent auf 16.86 EUR) und voestalpine (+ 1.01 Prozent auf 44.18 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-28.21 Prozent auf 14.00 EUR), Wolford (-6.19 Prozent auf 2.12 EUR), Erste Group Bank (-2.16 Prozent auf 113.10 EUR), Raiffeisen (-2.05 Prozent auf 57.40 EUR) und Frequentis (-1.82 Prozent auf 64.90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 462’888 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47.041 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch