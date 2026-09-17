Wiener Börse-Handel ATX Prime am Donnerstagmittag im Minus

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.11 Prozent auf 3’337.21 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.006 Prozent auf 3’341.09 Punkte an der Kurstafel, nach 3’340.88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3’357.58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’317.76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 1.29 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’299.02 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, notierte der ATX Prime bei 3’230.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’284.85 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 25.55 Prozent zu Buche. Bei 3’392.50 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5.56 Prozent auf 167.00 EUR), Telekom Austria (+ 1.62 Prozent auf 10.06 EUR), Erste Group Bank (+ 1.18 Prozent auf 119.60 EUR), Andritz (+ 1.08 Prozent auf 84.40 EUR) und Rosenbauer (+ 0.93 Prozent auf 65.40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-8.47 Prozent auf 2.16 EUR), Raiffeisen (-7.25 Prozent auf 60.15 EUR), Semperit (-2.72 Prozent auf 17.90 EUR), Polytec (-2.04 Prozent auf 4.80 EUR) und Flughafen Wien (-1.87 Prozent auf 52.40 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 399’539 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46.031 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch