ATX 998663 / AT0000999982
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16.11.2026 15:58:29
Wiener Börse-Handel: ATX notiert am Nachmittag im Plus
Am ersten Tag der Woche halten sich die Anleger in Wien zurück.
Um 15:40 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.17 Prozent auf 6’665.98 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 194.070 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.006 Prozent auf 6’655.25 Punkte an der Kurstafel, nach 6’654.83 Punkten am Vortag.
Bei 6’667.50 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’628.92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, notierte der ATX bei 6’557.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’733.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 4’853.39 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 24.56 Prozent zu Buche. Bei 7’043.27 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Österreichische Post (+ 3.43 Prozent auf 33.20 EUR), Erste Group Bank (+ 1.47 Prozent auf 117.60 EUR), Vienna Insurance (+ 1.42 Prozent auf 78.30 EUR), PORR (+ 1.06 Prozent auf 33.35 EUR) und BAWAG (+ 1.00 Prozent auf 172.20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-4.54 Prozent auf 117.80 EUR), voestalpine (-2.19 Prozent auf 35.76 EUR), Verbund (-1.83 Prozent auf 72.35 EUR), Lenzing (-1.08 Prozent auf 11.02 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1.04 Prozent auf 75.80 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 194’591 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 45.021 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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