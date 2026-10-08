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ATX-Performance im Fokus 08.10.2026 12:26:22

Wiener Börse-Handel ATX leichter

Wiener Börse-Handel ATX leichter

Der ATX bewegt sich am Mittag auf rotem Terrain.

Erste Group Bank
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Am Donnerstag verliert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1.27 Prozent auf 6’528.16 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 191.915 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.229 Prozent auf 6’596.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’611.99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 6’596.88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’507.63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 2.82 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 6’905.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der ATX mit 6’376.56 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4’702.68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21.98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1.98 Prozent auf 64.35 EUR), EVN (+ 0.70 Prozent auf 28.75 EUR), Österreichische Post (+ 0.33 Prozent auf 30.80 EUR), OMV (+ 0.27 Prozent auf 73.10 EUR) und AT S (AT&S) (-0.46 Prozent auf 218.50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-10.72 Prozent auf 11.16 EUR), Raiffeisen (-3.03 Prozent auf 56.00 EUR), voestalpine (-2.98 Prozent auf 41.72 EUR), STRABAG SE (-2.64 Prozent auf 99.50 EUR) und Wienerberger (-2.26 Prozent auf 15.15 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153’344 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45.177 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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