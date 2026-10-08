Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|ATX-Performance im Fokus
|
08.10.2026 12:26:22
Wiener Börse-Handel ATX leichter
Der ATX bewegt sich am Mittag auf rotem Terrain.
Am Donnerstag verliert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1.27 Prozent auf 6’528.16 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 191.915 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.229 Prozent auf 6’596.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’611.99 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 6’596.88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’507.63 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 2.82 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 6’905.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der ATX mit 6’376.56 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4’702.68 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21.98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1.98 Prozent auf 64.35 EUR), EVN (+ 0.70 Prozent auf 28.75 EUR), Österreichische Post (+ 0.33 Prozent auf 30.80 EUR), OMV (+ 0.27 Prozent auf 73.10 EUR) und AT S (AT&S) (-0.46 Prozent auf 218.50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-10.72 Prozent auf 11.16 EUR), Raiffeisen (-3.03 Prozent auf 56.00 EUR), voestalpine (-2.98 Prozent auf 41.72 EUR), STRABAG SE (-2.64 Prozent auf 99.50 EUR) und Wienerberger (-2.26 Prozent auf 15.15 EUR).
Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153’344 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45.177 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
12:26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|Wiener Börse-Handel ATX leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Wien: ATX Prime gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime nachmittags unter Druck (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX-Anleger ergreifen am Nachmittag die Flucht (finanzen.ch)
Analysen zu Erste Group Bank AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’529.64
|-1.25%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.