Wiener Börse-Handel ATX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.40 Prozent auf 6’674.76 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 187.776 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.035 Prozent schwächer bei 6’699.36 Punkten, nach 6’701.69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 6’668.70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’711.41 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’364.91 Punkten gehandelt. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 5’874.59 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 18.08.2025, mit 4’779.38 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 24.72 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 0.91 Prozent auf 66.70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.85 Prozent auf 29.55 EUR), Verbund (+ 0.79 Prozent auf 57.35 EUR), voestalpine (+ 0.71 Prozent auf 45.58 EUR) und Österreichische Post (+ 0.49 Prozent auf 30.85 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-5.65 Prozent auf 163.80 EUR), Raiffeisen (-1.03 Prozent auf 62.20 EUR), Palfinger (-0.50 Prozent auf 30.10 EUR), BAWAG (-0.45 Prozent auf 176.60 EUR) und Erste Group Bank (-0.41 Prozent auf 121.80 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 67’545 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.624 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6.88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch