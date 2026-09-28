Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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28.09.2026 15:58:13
Wiener Börse-Handel: ATX legt am Nachmittag zu
Mit dem ATX geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.
Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1.11 Prozent fester bei 7’020.81 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 196.480 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.021 Prozent auf 6’945.10 Punkte an der Kurstafel, nach 6’943.67 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 7’041.91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6’944.89 Einheiten.
ATX seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der ATX bei 6’786.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6’406.17 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 4’654.25 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 31.19 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’041.91 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 3.04 Prozent auf 64.45 EUR), Wienerberger (+ 2.31 Prozent auf 17.70 EUR), PORR (+ 2.03 Prozent auf 32.65 EUR), Erste Group Bank (+ 1.87 Prozent auf 125.40 EUR) und Palfinger (+ 1.86 Prozent auf 30.15 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Raiffeisen (-0.62 Prozent auf 64.30 EUR), UNIQA Insurance (-0.21 Prozent auf 18.66 EUR), DO (-0.21 Prozent auf 189.00 EUR), Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 31.25 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.00 Prozent auf 68.80 EUR).
Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 293’052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47.818 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
Die OMV-Aktie weist mit 7.52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6.48 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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