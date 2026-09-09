Wiener Börse-Handel ATX in Rot

Am Mittwoch steht der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.95 Prozent im Minus bei 6’839.91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 194.191 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.023 Prozent auf 6’903.97 Punkte an der Kurstafel, nach 6’905.58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’907.77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’802.75 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0.290 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 6’652.73 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Stand von 6’008.65 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 09.09.2025, mit 4’655.57 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 27.81 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’910.60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Verbund (+ 1.56 Prozent auf 61.95 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.44 Prozent auf 169.60 EUR), OMV (+ 1.00 Prozent auf 70.75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.83 Prozent auf 30.35 EUR) und Andritz (+ 0.36 Prozent auf 83.90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Wienerberger (-3.36 Prozent auf 18.72 EUR), BAWAG (-2.32 Prozent auf 176.70 EUR), voestalpine (-2.03 Prozent auf 45.30 EUR), Erste Group Bank (-2.02 Prozent auf 121.10 EUR) und Palfinger (-2.01 Prozent auf 31.75 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 199’072 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 48.401 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.69 erwartet. Mit 6.60 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch