Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
14.09.2026 17:58:14
Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Handelsende zurück
So bewegte sich der ATX am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.
Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1.77 Prozent leichter bei 6’763.22 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 194.379 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.056 Prozent auf 6’889.11 Punkte an der Kurstafel, nach 6’885.23 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’891.23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6’749.66 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’733.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 6’258.71 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’647.99 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26.37 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 0.75 Prozent auf 107.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.66 Prozent auf 18.28 EUR), Österreichische Post (+ 0.48 Prozent auf 31.60 EUR), OMV (+ 0.14 Prozent auf 71.95 EUR) und Vienna Insurance (-0.14 Prozent auf 71.50 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-9.01 Prozent auf 151.40 EUR), Raiffeisen (-4.29 Prozent auf 63.65 EUR), Wienerberger (-3.30 Prozent auf 17.60 EUR), Lenzing (-3.18 Prozent auf 21.30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2.80 Prozent auf 29.50 EUR).
Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 649’370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
17:58
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
17:58
|Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
15:58
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Wien: ATX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: ATX Prime am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Wien: ATX notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Wien: ATX Prime startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Wien: ATX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
Analysen zu AT & S (AT&S)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’763.22
|-1.77%
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegte, war bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.