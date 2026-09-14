Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Handelsende zurück

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1.77 Prozent leichter bei 6’763.22 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 194.379 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.056 Prozent auf 6’889.11 Punkte an der Kurstafel, nach 6’885.23 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’891.23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6’749.66 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’733.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 6’258.71 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’647.99 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26.37 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 0.75 Prozent auf 107.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.66 Prozent auf 18.28 EUR), Österreichische Post (+ 0.48 Prozent auf 31.60 EUR), OMV (+ 0.14 Prozent auf 71.95 EUR) und Vienna Insurance (-0.14 Prozent auf 71.50 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-9.01 Prozent auf 151.40 EUR), Raiffeisen (-4.29 Prozent auf 63.65 EUR), Wienerberger (-3.30 Prozent auf 17.60 EUR), Lenzing (-3.18 Prozent auf 21.30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2.80 Prozent auf 29.50 EUR).

Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 649’370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch