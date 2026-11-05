Wiener Börse-Handel: ATX beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Um 09:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.13 Prozent fester bei 6’526.94 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 184.980 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.000 Prozent stärker bei 6’518.52 Punkten in den Handel, nach 6’518.52 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6’543.92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’484.88 Punkten lag.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1.67 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 6’746.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6’703.90 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 4’784.37 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 21.96 Prozent aufwärts. Bei 7’043.27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 4.42 Prozent auf 18.18 EUR), Palfinger (+ 2.74 Prozent auf 28.10 EUR), DO (+ 2.34 Prozent auf 219.00 EUR), CA Immobilien (+ 2.10 Prozent auf 21.85 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.80 Prozent auf 112.90 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-10.26 Prozent auf 117.20 EUR), OMV (-2.14 Prozent auf 70.85 EUR), Verbund (-1.01 Prozent auf 68.70 EUR), Lenzing (-0.87 Prozent auf 11.38 EUR) und EVN (-0.16 Prozent auf 30.30 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 80’905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41.642 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch