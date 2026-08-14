Wiener Börse-Handel: ATX beendet den Handel im Plus

Letztendlich schloss der ATX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 6’733.16 Punkten ab. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187.079 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.003 Prozent auf 6’728.38 Punkte an der Kurstafel, nach 6’728.18 Punkten am Vortag.

Bei 6’750.46 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’691.95 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1.20 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’505.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bewegte sich der ATX bei 5’921.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der ATX mit 4’771.50 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 25.81 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Zählern.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3.22 Prozent auf 173.20 EUR), Wienerberger (+ 1.17 Prozent auf 20.74 EUR), Raiffeisen (+ 1.04) Prozent auf 62.90 EUR), OMV (+ 0.54 Prozent auf 65.75 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.33 Prozent auf 18.20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil voestalpine (-3.20 Prozent auf 45.32 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0.85 Prozent auf 29.00 EUR), STRABAG SE (-0.71 Prozent auf 84.40 EUR), Palfinger (-0.49 Prozent auf 30.55 EUR) und Lenzing (-0.43 Prozent auf 23.00 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 203’113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.352 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch