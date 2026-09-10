Wiener Börse-Handel: ATX am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen

Am Donnerstag springt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0.07 Prozent auf 6’864.68 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 194.548 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.028 Prozent auf 6’858.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’859.91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’894.30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’835.96 Zählern.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0.071 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 6’653.15 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Wert von 5’968.81 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 10.09.2025, einen Stand von 4’629.42 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 28.27 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’910.60 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 3.97 Prozent auf 73.30 EUR), STRABAG SE (+ 2.20 Prozent auf 102.20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.32 Prozent auf 30.70 EUR), EVN (+ 1.02 Prozent auf 29.70 EUR) und Österreichische Post (+ 0.80 Prozent auf 31.60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Wienerberger (-2.81 Prozent auf 18.30 EUR), voestalpine (-1.06 Prozent auf 44.62 EUR), DO (-0.90 Prozent auf 198.20 EUR), Palfinger (-0.79 Prozent auf 31.20 EUR) und Lenzing (-0.44 Prozent auf 22.55 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 286’933 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48.013 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch