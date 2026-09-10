Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung
|
10.09.2026 15:58:18
Wiener Börse-Handel: ATX am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich am Donnerstagnachmittag wenig verändert.
Am Donnerstag springt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0.07 Prozent auf 6’864.68 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 194.548 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.028 Prozent auf 6’858.00 Punkte an der Kurstafel, nach 6’859.91 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’894.30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’835.96 Zählern.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0.071 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 6’653.15 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Wert von 5’968.81 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 10.09.2025, einen Stand von 4’629.42 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 28.27 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’910.60 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 3.97 Prozent auf 73.30 EUR), STRABAG SE (+ 2.20 Prozent auf 102.20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.32 Prozent auf 30.70 EUR), EVN (+ 1.02 Prozent auf 29.70 EUR) und Österreichische Post (+ 0.80 Prozent auf 31.60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Wienerberger (-2.81 Prozent auf 18.30 EUR), voestalpine (-1.06 Prozent auf 44.62 EUR), DO (-0.90 Prozent auf 198.20 EUR), Palfinger (-0.79 Prozent auf 31.20 EUR) und Lenzing (-0.44 Prozent auf 22.55 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 286’933 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48.013 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
17:58
|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
17:58
|Freundlicher Handel: ATX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|ATX Prime-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Wiener Börse-Handel: ATX am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Wien: ATX präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Wien: ATX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Erste Group Bank AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’869.81
|0.14%
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.