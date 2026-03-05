Wiener Börse-Handel: ATX am Donnerstagmittag stärker

Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0.72 Prozent auf 5’555.59 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 158.753 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0.048 Prozent stärker bei 5’518.48 Punkten, nach 5’515.85 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5’476.52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5’560.09 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 2.50 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wurde der ATX auf 5’637.04 Punkte taxiert. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 5’081.82 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wurde der ATX mit 4’240.83 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3.81 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’856.94 Punkten. Bei 5’314.88 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit PORR (+ 2.84 Prozent auf 39.90 EUR), Lenzing (+ 2.42 Prozent auf 23.25 EUR), DO (+ 2.41 Prozent auf 195.60 EUR), Verbund (+ 1.78 Prozent auf 62.75 EUR) und voestalpine (+ 1.71 Prozent auf 45.16 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Andritz (-4.58 Prozent auf 67.75 EUR), AT S (AT&S) (-0.40 Prozent auf 49.40 EUR), STRABAG SE (-0.32 Prozent auf 92.70 EUR), CPI Europe (-0.19 Prozent auf 15.63 EUR) und Vienna Insurance (-0.15 Prozent auf 65.00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die Andritz-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 140’260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 37.263 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.71 Prozent.

Redaktion finanzen.ch