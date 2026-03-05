Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’520 0.1%  SPI 18’645 0.1%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’306 0.4%  Euro 0.9056 -0.1%  EStoxx50 5’897 0.5%  Gold 5’165 0.5%  Bitcoin 57’053 0.8%  Dollar 0.7801 0.1%  Öl 83.0 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Microsoft, Amazon, Alphabet & Co. uneinheitlich: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu
Bitcoin im Abwärtstrend: Was den Krypto-Winter 2026 so besonders macht
AIXTRON-Aktie im Aufwind - Kurs nahe 52-Wochen-Hoch
Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Wiener Börse-Handel im Fokus 05.03.2026 12:26:16

Wiener Börse-Handel: ATX am Donnerstagmittag stärker

Wiener Börse-Handel: ATX am Donnerstagmittag stärker

Heute wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Vienna Insurance
58.65 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0.72 Prozent auf 5’555.59 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 158.753 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0.048 Prozent stärker bei 5’518.48 Punkten, nach 5’515.85 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5’476.52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5’560.09 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 2.50 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wurde der ATX auf 5’637.04 Punkte taxiert. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 5’081.82 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wurde der ATX mit 4’240.83 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3.81 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’856.94 Punkten. Bei 5’314.88 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit PORR (+ 2.84 Prozent auf 39.90 EUR), Lenzing (+ 2.42 Prozent auf 23.25 EUR), DO (+ 2.41 Prozent auf 195.60 EUR), Verbund (+ 1.78 Prozent auf 62.75 EUR) und voestalpine (+ 1.71 Prozent auf 45.16 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Andritz (-4.58 Prozent auf 67.75 EUR), AT S (AT&S) (-0.40 Prozent auf 49.40 EUR), STRABAG SE (-0.32 Prozent auf 92.70 EUR), CPI Europe (-0.19 Prozent auf 15.63 EUR) und Vienna Insurance (-0.15 Prozent auf 65.00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die Andritz-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 140’260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 37.263 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.71 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Alle Marktberichte im Überblick
Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vienna Insurance

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?