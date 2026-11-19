Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1.00 Prozent fester bei 6’458.84 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 190.070 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.002 Prozent auf 6’394.58 Punkte an der Kurstafel, nach 6’394.72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’390.21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’496.26 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 2.95 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 19.10.2026, den Stand von 6’506.54 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 6’592.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’809.19 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 20.69 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9.67 Prozent auf 124.80 EUR), PORR (+ 5.73 Prozent auf 34.15 EUR), STRABAG SE (+ 3.12 Prozent auf 105.80 EUR), BAWAG (+ 2.15 Prozent auf 166.10 EUR) und Raiffeisen (+ 1.92 Prozent auf 61.00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-1.92 Prozent auf 69.00 EUR), Lenzing (-1.90 Prozent auf 10.30 EUR), Wienerberger (-1.89 Prozent auf 15.61 EUR), Österreichische Post (-1.38 Prozent auf 32.05 EUR) und EVN (-1.14 Prozent auf 30.40 EUR).

Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 152’519 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 44.672 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.91 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch