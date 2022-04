Wieland verlässt Sachverständigenrat für Wirtschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ökonom Volker Wieland tritt aus dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zurück. "Ich habe beschlossen, mein Amt im Sachverständigenrat niederzulegen mit Wirkung zum Ende des Monats April", sagte Wieland der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ/Samstagausgabe). Wielands Rückzug aus dem Rat der sogenannten Wirtschaftsweisen kommt überraschend. Der Fachmann für Geldpolitik gehört dem Gremium seit 2013 an, eine zweite Amtsperiode wäre planmässig Ende Februar 2023 ausgelaufen.

Als Begründung für seinen Rückzug nannte der Ökonom vor allem die hohe Arbeitsbelastung im Rat, die nicht länger mit seiner Haupttätigkeit an der Universität Frankfurt zu vereinbaren sei. "Die Arbeit im Rat ist sehr zeitintensiv, und das kommt zu meiner Haupttätigkeit in Forschung und Lehre und als Leiter eines Universitätszentrums in Frankfurt noch dazu", sagte Wieland. Manches bleibe auf der Strecke. "Und ganz persönlich waren die letzten zwei Jahre in der Corona-Zeit mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter und pflegebedürftigen Angehörigen eine besondere Belastung, auch für die Familie".

Wieland mahnte zudem Änderungen an. "Der Rat muss weg von dem Fokus auf sein Jahresgutachten. In das oft 500 Seiten dicke Gutachten stecken alle extrem viel Arbeit und Analysekraft rein. Das ist aber ineffizient. Man kann das alles gar nicht in der einstündigen Pressekonferenz, bei der das Gutachten vorgestellt wird, erklären. So wird nur ein kleiner Teil medial verbreitet. Auch die Politik kann die Masse der Themen gar nicht so schnell verarbeiten. Ich habe zweimal intern einen Anlauf gemacht um eine andere Arbeitsweise vorzuschlagen, aber leider keine Mehrheit dafür gefunden", sagte der Ökonom.

