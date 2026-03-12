Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’837 -0.9%  SPI 17’913 -0.3%  Dow 46’921 -1.1%  DAX 23’520 -0.5%  Euro 0.9038 0.2%  EStoxx50 5’727 -1.2%  Gold 5’132 -0.5%  Bitcoin 55’149 0.4%  Dollar 0.7845 0.5%  Öl 99.0 5.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hims & Hers-Aktie kann nach Novo-Nordisk-Einigung nicht weiter steigen
Ballard Power-Aktie deutlich höher: Quartalsverlust reduziert
Uber-Aktie schwächer: Robotaxi-Pakt mit Amazons Zoox
RWE-Aktie höher: Trotz weniger Gewinn steigt die Dividende - Erweiterung des US-Geschäfts
Siemens Energy-Aktie schwächer: Milliardenschwerer Aktienrückkauf und Analystenstimmen im Blick
Suche...
12.03.2026 16:51:36

Wieder mehr Gütertransporte durch die Schweiz

(Zusammenfassung)

Bern (awp/sda) - Der transalpine Güterverkehr durch die Schweiz hat im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent zugenommen. Dies meldete der Kombi-Verkehrsanbieter Hupac mit Sitz in Chiasso. Das Wachstum sei trotz grosser Herausforderungen durch zahlreiche Baustellen erfolgt.

Insgesamt beförderte die Hupac Gruppe 2025 rund 40'000 Sendungen mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Wachstum im Kerngeschäft, dem transalpinen Verkehr durch die Schweiz, kam jedoch nur durch die Übernahme von Fahrten auf der Achse Belgien-Italien zustande. Ohne diesen Effekt wäre das Volumen zum zweiten Mal in Folge gesunken.

Verwaltungsratspräsident Hans-Jörg Bertschi nannte die Mengenentwicklung "insgesamt erfreulich, insbesondere wegen grosser Herausforderungen, wie etwa der Vollsperrung der Rheintalstrecke im verkehrsstarken Monat Juni". Die Probleme mit der Schieneninfrastruktur bleiben gemäss Hupac auch 2026 bestehen. So wird die Rheintalbahn in Deutschland im Frühling für zwei Wochen gesperrt. In Italien ist im Sommer eine fünfwöchige Sperrung der Strecke zwischen Iselle und Domodossola geplant.

Damit Lieferverspätungen minimiert werden können, forderte Hupac nun für Baustellen und Umleitungen Kapazitäten von mindestens 90 Prozent auf den Ausweichstrecken sowie eine bessere internationale Koordination der Bautätigkeiten. Das Unternehmen selbst setzt seit Anfang Jahr ausserdem auf eigene Massnahmen. Auf wichtigen Strecken würden beispielsweise häufigere Verbindungen angeboten.

Keine Trendwende bei Lastwagenfahrten

960'000 Lastwagen fuhren 2025 durch die Schweiz. Damit wurde das Verlagerungsziel von 650'000 Lkw-Fahrten pro Jahr erneut deutlich verfehlt. Eine Trendwende sei nicht in Sicht, so Hupac.

Zum vierten Mal in Folge habe die Schiene gegenüber der Strasse Marktanteile verloren, schrieb das Bundesamt für Verkehr (BAV) dazu. Die Bahn beförderte demnach 7,5 Prozent weniger Güter durch die Alpen als 2024. Die Zahl der Lkw-Fahrten hingegen blieb unverändert.

Die Gründe hierzu sieht das BAV bei der "ungenügenden Qualität und Zuverlässigkeit im Schienengüterverkehr" - insbesondere in Deutschland. Hinzu komme die angespannte wirtschaftliche Lage.

Deshalb sei es wichtig, dass die Betriebsbeiträge für den Kombinierten Verkehr auch nach 2030 weitergeführt werden, forderte Hupac. So könne die Politik ein klares Signal setzen und zumindest teilweise von zusätzlichen Kosten entlasten, die durch die aktuelle Infrastruktur und nicht erreichte Produktionsziele entstehen.

Dies habe der Bundesrat bereits angekündigt, schrieb das BAV dazu. Ausserdem sei das Gremium um eine rasche Modernisierung der Bahninfrastruktur in den Nachbarländern bemüht. Auch für die von Hupac geforderten Massnahmen wolle sich der Bundesrat einsetzen.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:50 Erdgas im Spannungsfeld: Geopolitische Krisen und Chancen für Anleger
14:49 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
09:53 UBS Logo UBS KeyInvest: US-Aktienmarkt – Die Richtung stimmt/thyssenkrupp – Stahlharte Entscheidungen
09:29 SG-Marktüberblick: 12.03.2026
08:45 SMI-Korrektur noch nicht beendet
11.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’398.42 19.94 BODSBU
Short 13’685.16 13.64 SHRB5U
Short 14’148.00 8.94 BY8SXU
SMI-Kurs: 12’837.37 12.03.2026 16:52:41
Long 12’275.23 19.34 S6EBMU
Long 12’012.99 13.93 SRQB1U
Long 11’484.29 8.94 SRNB8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
Eskalation im Nahen Osten: SMI und DAX schliessen tiefrot -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Rheinmetall-Aktie steigt: Kauf der Lürssen-Marinetochter abgeschlossen - auch TKMS, HENSOLDT und RENK im Blick
Barclays Capital gibt Rheinmetall-Aktie Overweight
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagvormittag
Beiersdorf-Aktie fällt zweistellig: Konzern plant Aktienrückkauf - Kaum Wachstum 2026
Iran-Krieg sorgt für hohe Nervosität am Aktienmarkt - Gold gesucht
Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.