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26.09.2026 14:08:27

Wie SpaceX und Nvidia - auch diese 39 Aktien besitzen die 2300-Prozent-DNA

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Gründergeführte Unternehmen haben Anleger über Jahrzehnte aussergewöhnlich reich gemacht: Der Founders 200 Index liess die wichtigsten Indizes in der Vergangenheit weit hinter sich. WELT zeigt 41 Aktien, in denen diese besondere Rendite-DNA steckt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Finanzen

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