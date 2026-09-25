ZUMTOBEL Aktie 2542508 / AT0000837307
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25.09.2026 15:10:45
Wie sich der Leuchtenhersteller Zumtobel aus der Krise kämpft
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