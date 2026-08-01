Wie schreibt man richtig? Lösen Sie das Rechtschreibe-Quiz!

Bern (awp/sda) - Wie stark haben Sie die neuen Rechtschreiberegeln schon verinnerlicht? Testen Sie Ihr Wissen mit einem Quiz, das der deutsche Rechtschreibeexperte und Buchautor Christian Stang entwickelt hat:

1) Wie nennt sich ein rein elektronisch versandtes Schreiben: a) e-Mail b) E-Mail c) eMail d) email?

2) "Am Montag morgen ist die Welt noch in Ordnung", heisst es. Ist das richtig geschrieben? a) Ja b) Nein, man schreibt "Am Montagmorgen" c) Unsinn! Man schreibt "Am Montag Morgen".

3) "Eine Freundin ist Mitglied einer Ballettruppe." Ist das richtig geschrieben? a) Ja b) Nein, man schreibt "Balletttruppe".

4) Was hat ein Haartrockner mit einem warmen, trockenen Fallwind gemeinsam? a) Nichts! Der Haartrockner schreibt sich ohne h, also "Fön". b) Sowohl der Fallwind als auch der Haartrockner werden als "Föhn" bezeichnet.

5) "Es ist 100%ig sicher, dass der Angeklagte gelogen hat", steht in einem Bericht über einen Gerichtsprozess. Sind Sie 100%ig sicher, dass das richtig geschrieben ist? a) Ja b) Nein, vor dem Prozentzeichen muss ein Bindestrich stehen - es muss "100-%ig" heissen. c) Nein, nach dem Prozentzeichen kommt der Bindestrich hin! ("100%-ig"). d) Nein, vor und nach dem Prozentzeichen steht ein Bindestrich ("100-%-ig").

6) In diesem Augenblick beantworten Sie die sechste Frage dieses kleinen Rätsels. Wie schreibt man das Synonym für "in diesem Augenblick"? a) "zur Zeit". b) "zurzeit"

7) Was halten Sie von der folgenden Aussage? "Zwischen Hauptsätzen, die mit und beziehungsweise oder verbunden sind, muss in jedem Fall ein Komma gesetzt werden." a) Das ist korrekt b) Das ist Mumpitz.