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01.08.2026 09:33:36

Wie schreibt man richtig? Lösen Sie das Rechtschreibe-Quiz!

Bern (awp/sda) - Wie stark haben Sie die neuen Rechtschreiberegeln schon verinnerlicht? Testen Sie Ihr Wissen mit einem Quiz, das der deutsche Rechtschreibeexperte und Buchautor Christian Stang entwickelt hat:

1) Wie nennt sich ein rein elektronisch versandtes Schreiben: a) e-Mail b) E-Mail c) eMail d) email?

2) "Am Montag morgen ist die Welt noch in Ordnung", heisst es. Ist das richtig geschrieben? a) Ja b) Nein, man schreibt "Am Montagmorgen" c) Unsinn! Man schreibt "Am Montag Morgen".

3) "Eine Freundin ist Mitglied einer Ballettruppe." Ist das richtig geschrieben? a) Ja b) Nein, man schreibt "Balletttruppe".

4) Was hat ein Haartrockner mit einem warmen, trockenen Fallwind gemeinsam? a) Nichts! Der Haartrockner schreibt sich ohne h, also "Fön". b) Sowohl der Fallwind als auch der Haartrockner werden als "Föhn" bezeichnet.

5) "Es ist 100%ig sicher, dass der Angeklagte gelogen hat", steht in einem Bericht über einen Gerichtsprozess. Sind Sie 100%ig sicher, dass das richtig geschrieben ist? a) Ja b) Nein, vor dem Prozentzeichen muss ein Bindestrich stehen - es muss "100-%ig" heissen. c) Nein, nach dem Prozentzeichen kommt der Bindestrich hin! ("100%-ig"). d) Nein, vor und nach dem Prozentzeichen steht ein Bindestrich ("100-%-ig").

6) In diesem Augenblick beantworten Sie die sechste Frage dieses kleinen Rätsels. Wie schreibt man das Synonym für "in diesem Augenblick"? a) "zur Zeit". b) "zurzeit"

7) Was halten Sie von der folgenden Aussage? "Zwischen Hauptsätzen, die mit und beziehungsweise oder verbunden sind, muss in jedem Fall ein Komma gesetzt werden." a) Das ist korrekt b) Das ist Mumpitz.

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Short 14’918.72 19.72 S3PBUU
Short 15’230.35 13.71 S3CBQU
Short 15’778.53 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’346.14 31.07.2026 17:30:53
Long 13’715.99 19.19 SYB31U
Long 13’408.00 13.71 SNB4VU
Long 12’850.13 8.94 SJYBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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