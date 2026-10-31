Wie Experten die Symrise-Aktie im Oktober einstuften

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Analyse der Symrise-Aktie abgegeben.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Symrise mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 100,70 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 7,68 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Symrise-Aktie von 93,02 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 100,00 EUR 7,50 29.10.2026 Bernstein Research 99,00 EUR 6,43 29.10.2026 DZ BANK - - 28.10.2026 Bernstein Research 99,00 EUR 6,43 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 100,00 EUR 7,50 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 EUR 18,25 28.10.2026 Bernstein Research 99,00 EUR 6,43 20.10.2026 Bernstein Research 99,00 EUR 6,43 14.10.2026 Bernstein Research 99,00 EUR 6,43 08.10.2026 Bernstein Research 99,00 EUR 6,43 02.10.2026 Deutsche Bank AG 103,00 EUR 10,73 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net