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31.10.2026 18:00:38
Wie Experten die Symrise-Aktie im Oktober einstuften
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Symrise-Aktie im vergangenen Monat.
Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Analyse der Symrise-Aktie abgegeben.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Symrise mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 100,70 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 7,68 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Symrise-Aktie von 93,02 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|100,00 EUR
|7,50
|29.10.2026
|Bernstein Research
|99,00 EUR
|6,43
|29.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2026
|Bernstein Research
|99,00 EUR
|6,43
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|100,00 EUR
|7,50
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 EUR
|18,25
|28.10.2026
|Bernstein Research
|99,00 EUR
|6,43
|20.10.2026
|Bernstein Research
|99,00 EUR
|6,43
|14.10.2026
|Bernstein Research
|99,00 EUR
|6,43
|08.10.2026
|Bernstein Research
|99,00 EUR
|6,43
|02.10.2026
|Deutsche Bank AG
|103,00 EUR
|10,73
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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