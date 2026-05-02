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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Analysen im Blick 02.05.2026 16:21:00

Wie Experten die Siemens Energy-Aktie im April einstuften

Wie Experten die Siemens Energy-Aktie im April einstuften

Im vergangenen Monat haben Experten die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Siemens Energy
163.23 CHF 0.70%
Kaufen Verkaufen

Die Siemens Energy-Aktie wurde im April 2026 von 9 Experten analysiert.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 176,56 EUR beziffert, während der aktuelle Siemens Energy-Kurs an der Börse XETRA bei 180,58 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG195,00 EUR7,9924.04.2026
Barclays Capital100,00 EUR-44,6224.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)195,00 EUR7,9924.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.185,00 EUR2,4524.04.2026
Jefferies & Company Inc.164,00 EUR-9,1824.04.2026
Bernstein Research150,00 EUR-16,9324.04.2026
JP Morgan Chase & Co.200,00 EUR10,7523.04.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR10,7523.04.2026
JP Morgan Chase & Co.200,00 EUR10,7509.04.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Siemens Energy-Aktie im Minus: Gewinnmitnahmen nach Rekordkurs
Siemens Energy-Aktie im Plus: Ausblick nach oben verbessert
Siemens Energy-Aktie setzt Aufwärtstrend fort und erreicht neues Allzeithoch

Bildquelle: Siemens Energy AG

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