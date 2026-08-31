Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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31.08.2026 18:00:38
Wie Experten die Scout24-Aktie im August einstuften
Was Experten für die Scout24-Aktie in Aussicht stellen.
Im August 2026 haben 9 Analysten eine Einschätzung der Scout24-Aktie vorgenommen.
9 Analysten empfehlen die Scout24-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 109,72 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 29,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Scout24-Aktie von 79,80 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|101,00 EUR
|26,57
|10.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|126,00 EUR
|57,89
|07.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|107,00 EUR
|34,09
|07.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|140,00 EUR
|75,44
|07.08.2026
|UBS AG
|115,00 EUR
|44,11
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|103,50 EUR
|29,70
|06.08.2026
|UBS AG
|112,00 EUR
|40,35
|06.08.2026
|Bernstein Research
|90,00 EUR
|12,78
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|93,00 EUR
|16,54
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
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|DZ BANK
|07.08.26
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