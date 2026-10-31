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31.10.2026 18:00:38
Wie Experten die QIAGEN-Aktie im Oktober einstuften
1 Analysten gaben ihre Einschätzung der QIAGEN-Aktie preis.
1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von QIAGEN auf 45,09 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|28.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|46,50 EUR
|3,13
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|-
|-
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
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31.10.26
|Wie Experten die QIAGEN-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
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Analysen zu QIAGEN N.V.
|28.10.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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