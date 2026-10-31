Wie Experten die QIAGEN-Aktie im Oktober einstuften

1 Analysten gaben ihre Einschätzung der QIAGEN-Aktie preis.

1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von QIAGEN auf 45,09 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital - - 28.10.2026 DZ BANK - - 22.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 46,50 EUR 3,13 22.10.2026 Deutsche Bank AG - - 22.10.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 22.10.2026

Redaktion Finanzen.net