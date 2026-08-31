Wie Experten die Ottobock-Aktie im August einstuften

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Ottobock-Aktie abgegeben.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Ottobock-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 79,57 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 19,77 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Ottobock in Höhe von 59,80 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 85,00 EUR 42,14 25.08.2026 UBS AG 78,00 EUR 30,43 24.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 66,00 EUR 10,37 18.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 88,00 EUR 47,16 17.08.2026 Deutsche Bank AG 83,00 EUR 38,80 14.08.2026 UBS AG 74,00 EUR 23,75 13.08.2026 Jefferies & Company Inc. 83,00 EUR 38,80 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch