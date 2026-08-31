Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analysten-Prognosen
|
31.08.2026 22:30:38
Wie Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im August einstuften
So haben Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie abgegeben.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 795,25 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, was einem Anstieg von 222,91 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 572,34 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|725,00 USD
|26,67
|27.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|710,00 USD
|24,05
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen letztlich leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notierte tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.