Wie Experten die Medios-Aktie im August einstuften

3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Medios-Aktie veröffentlicht.

3 Analysten empfehlen die Medios-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Medios auf 11,18 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 20,00 EUR 78,89 13.08.2026 Deutsche Bank AG 16,00 EUR 43,11 13.08.2026 Deutsche Bank AG 18,00 EUR 61,00 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch