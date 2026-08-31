Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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31.08.2026 18:00:38
Wie Experten die Medios-Aktie im August einstuften
3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Medios-Aktie veröffentlicht.
3 Analysten empfehlen die Medios-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Medios auf 11,18 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|20,00 EUR
|78,89
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|16,00 EUR
|43,11
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|18,00 EUR
|61,00
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
|30.07.26
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