Wie Experten die Infineon-Aktie im August einstuften

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der Infineon-Aktie veröffentlicht.

8 Analysten empfehlen die Infineon-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 91,00 EUR, was einem Anstieg von 34,71 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Infineon-Aktie von 56,29 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 27.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 91,00 EUR 61,66 07.08.2026 UBS AG 64,00 EUR 13,70 06.08.2026 Bernstein Research 102,00 EUR 81,20 06.08.2026 Deutsche Bank AG 85,00 EUR 51,00 06.08.2026 Jefferies & Company Inc. 96,00 EUR 70,55 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 96,00 EUR 70,55 06.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 100,00 EUR 77,65 06.08.2026 DZ BANK - - 05.08.2026 Warburg Research 84,00 EUR 49,23 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 96,00 EUR 70,55 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 96,00 EUR 70,55 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch