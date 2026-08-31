Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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31.08.2026 18:00:38
Wie Experten die Infineon-Aktie im August einstuften
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Infineon-Aktie überprüft.
Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der Infineon-Aktie veröffentlicht.
8 Analysten empfehlen die Infineon-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 91,00 EUR, was einem Anstieg von 34,71 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Infineon-Aktie von 56,29 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|27.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|91,00 EUR
|61,66
|07.08.2026
|UBS AG
|64,00 EUR
|13,70
|06.08.2026
|Bernstein Research
|102,00 EUR
|81,20
|06.08.2026
|Deutsche Bank AG
|85,00 EUR
|51,00
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|96,00 EUR
|70,55
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|96,00 EUR
|70,55
|06.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|100,00 EUR
|77,65
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|Warburg Research
|84,00 EUR
|49,23
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|96,00 EUR
|70,55
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|96,00 EUR
|70,55
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|UBS AG
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|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
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