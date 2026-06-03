Wie Experten die Hannover Rück-Aktie im Mai einstuften

Die Hannover Rück-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Analysten empfehlen die Hannover Rück-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hannover Rück mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hannover Rück ein Kursziel von 294,56 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 62,16 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 232,40 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 246,00 EUR 5,85 26.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 330,00 EUR 42,00 12.05.2026 RBC Capital Markets 270,00 EUR 16,18 12.05.2026 DZ BANK - - 11.05.2026 Jefferies & Company Inc. 360,00 EUR 54,91 11.05.2026 Barclays Capital 239,00 EUR 2,84 11.05.2026 UBS AG 306,00 EUR 31,67 11.05.2026 RBC Capital Markets 280,00 EUR 20,48 11.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 290,00 EUR 24,78 11.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 330,00 EUR 42,00 05.05.2026

Redaktion finanzen.ch