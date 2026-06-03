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Hannover Rueck Aktie 1855580 / US4106931052

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Analysen 03.06.2026 16:31:00

Wie Experten die Hannover Rück-Aktie im Mai einstuften

Wie Experten die Hannover Rück-Aktie im Mai einstuften

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Hannover Rück-Aktie überprüft.

Hannover Rück
206.25 CHF 0.01%
Kaufen Verkaufen

Die Hannover Rück-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Analysten empfehlen die Hannover Rück-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hannover Rück mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hannover Rück ein Kursziel von 294,56 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 62,16 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 232,40 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital246,00 EUR5,8526.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)330,00 EUR42,0012.05.2026
RBC Capital Markets270,00 EUR16,1812.05.2026
DZ BANK--11.05.2026
Jefferies & Company Inc.360,00 EUR54,9111.05.2026
Barclays Capital239,00 EUR2,8411.05.2026
UBS AG306,00 EUR31,6711.05.2026
RBC Capital Markets280,00 EUR20,4811.05.2026
JP Morgan Chase & Co.290,00 EUR24,7811.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)330,00 EUR42,0005.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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