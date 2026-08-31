Wie Experten die GFT SE-Aktie im August einstuften

GFT SE Experten haben ihre Einschätzung der GFT SE-Aktie veröffentlicht.

2 Experten raten die GFT SE-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 28,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von GFT SE auf 25,35 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 32,00 EUR 26,23 12.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 24,00 EUR -5,33 07.08.2026

Redaktion finanzen.ch