GFT Aktie 970686 / DE0005800601
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31.08.2026 18:00:38
Wie Experten die GFT SE-Aktie im August einstuften
GFT SE Experten haben ihre Einschätzung der GFT SE-Aktie veröffentlicht.
2 Experten raten die GFT SE-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 28,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von GFT SE auf 25,35 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|32,00 EUR
|26,23
|12.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24,00 EUR
|-5,33
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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