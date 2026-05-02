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Analysten-Prognosen 02.05.2026 12:43:00

Wie Experten die Deutsche Telekom-Aktie im April einstuften

Wie Experten die Deutsche Telekom-Aktie im April einstuften

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Deutsche Telekom-Aktie im abgelaufenen Monat.

Deutsche Telekom
26.90 EUR -1.10%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde im April 2026 von 11 Analysten analysiert.

11 Experten raten die Deutsche Telekom-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 39,79 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,22 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Telekom-Aktie von 27,57 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG42,00 EUR52,3429.04.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR45,0929.04.2026
UBS AG36,20 EUR31,3024.04.2026
Barclays Capital39,50 EUR43,2724.04.2026
Barclays Capital39,50 EUR43,2722.04.2026
Bernstein Research37,00 EUR34,2022.04.2026
Deutsche Bank AG42,00 EUR52,3422.04.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR45,0922.04.2026
Barclays Capital39,50 EUR43,2716.04.2026
Deutsche Bank AG42,00 EUR52,3414.04.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR45,0913.04.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Deutsche Telekom-Aktie fällt: Beschäftigte sollen bundesweit die Arbeit niederlegen
Deutsche Telekom-Aktie steigt leicht: Verdi verstärkt Arbeitskampfmassnahmen
Deutsche Bank AG: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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Short 13’904.39 13.68 SO2BTU
Short 14’427.06 8.88 S43BWU
SMI-Kurs: 13’069.94 04.05.2026 13:23:50
Long 12’548.50 19.90 SW7BAU
Long 12’279.37 13.83 S0EBKU
Long 11’753.92 8.94 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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