Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
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31.08.2026 18:00:38
Wie Experten die Deutsche Beteiligungs-Aktie im August einstuften
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Deutsche Beteiligungs-Aktie abgegeben.
Deutsche Beteiligungs Experten haben ihre Einschätzung der Deutsche Beteiligungs-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Deutsche Beteiligungs-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 32,65 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 11,45 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Beteiligungs-Aktie von 21,20 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|29,30 EUR
|38,21
|10.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|36,00 EUR
|69,81
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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06.08.26
|EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Transaktionsstarkes erstes Halbjahr; Prognoseanpassung durch Bewertungsmultiplikatoren (EQS Group)
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31.07.26
|SDAX aktuell: SDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
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|Warburg Research
|06.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|08.05.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|07.05.26
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|Baader Bank
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|Warburg Research
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