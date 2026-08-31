Wie Experten die Deutsche Beteiligungs-Aktie im August einstuften

Deutsche Beteiligungs Experten haben ihre Einschätzung der Deutsche Beteiligungs-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Deutsche Beteiligungs-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 32,65 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 11,45 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Beteiligungs-Aktie von 21,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 29,30 EUR 38,21 10.08.2026 Jefferies & Company Inc. 36,00 EUR 69,81 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch