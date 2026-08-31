Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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31.08.2026 18:00:38
Wie Experten die Daimler Truck-Aktie im August einstuften
7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Daimler Truck-Aktie veröffentlicht.
5 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,14 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,35 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Daimler Truck-Aktie von 46,79 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|39,00 EUR
|-16,65
|20.08.2026
|RBC Capital Markets
|58,00 EUR
|23,96
|13.08.2026
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|-20,92
|11.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.08.2026
|Deutsche Bank AG
|54,00 EUR
|15,41
|10.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|54,00 EUR
|15,41
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|6,86
|07.08.2026
|RBC Capital Markets
|52,00 EUR
|11,13
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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