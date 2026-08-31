Wie Experten die Daimler Truck-Aktie im August einstuften

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Daimler Truck-Aktie veröffentlicht.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,14 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,35 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Daimler Truck-Aktie von 46,79 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 39,00 EUR -16,65 20.08.2026 RBC Capital Markets 58,00 EUR 23,96 13.08.2026 Bernstein Research 37,00 EUR -20,92 11.08.2026 DZ BANK - - 10.08.2026 Deutsche Bank AG 54,00 EUR 15,41 10.08.2026 Jefferies & Company Inc. 54,00 EUR 15,41 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 6,86 07.08.2026 RBC Capital Markets 52,00 EUR 11,13 07.08.2026

Redaktion finanzen.ch