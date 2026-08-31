Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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31.08.2026 18:00:38
Wie Experten die Continental-Aktie im August einstuften
Experten haben im abgelaufenen Monat die Continental-Aktie unter die Lupe genommen.
Im vergangenen August haben 9 Experten die Aktie von Continental wie folgt eingeschätzt.
8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Continental mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 80,22 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 8,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Continental-Aktie von 71,32 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|78,00 EUR
|9,37
|20.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|80,00 EUR
|12,17
|19.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|78,00 EUR
|9,37
|06.08.2026
|UBS AG
|90,00 EUR
|26,19
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|80,00 EUR
|12,17
|04.08.2026
|UBS AG
|90,00 EUR
|26,19
|04.08.2026
|Bernstein Research
|73,00 EUR
|2,36
|04.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|75,00 EUR
|5,16
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|78,00 EUR
|9,37
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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