Wie Experten die Continental-Aktie im August einstuften

Im vergangenen August haben 9 Experten die Aktie von Continental wie folgt eingeschätzt.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Continental mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 80,22 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 8,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Continental-Aktie von 71,32 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 78,00 EUR 9,37 20.08.2026 Jefferies & Company Inc. 80,00 EUR 12,17 19.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 78,00 EUR 9,37 06.08.2026 UBS AG 90,00 EUR 26,19 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 80,00 EUR 12,17 04.08.2026 UBS AG 90,00 EUR 26,19 04.08.2026 Bernstein Research 73,00 EUR 2,36 04.08.2026 Jefferies & Company Inc. 75,00 EUR 5,16 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 78,00 EUR 9,37 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch