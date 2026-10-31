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|
31.10.2026 18:00:38
Wie Experten die BASF-Aktie im Oktober einstuften
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der BASF-Aktie überprüft.
Die BASF-Aktie wurde im Oktober 2026 von 10 Experten analysiert.
4 Experten stufen die BASF-Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von BASF mit Halten ein, 2 Analysten empfehlen die BASF-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 52,75 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 0,71 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von BASF in Höhe von 53,46 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|55,00 EUR
|2,88
|29.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|51,50 EUR
|-3,67
|29.10.2026
|Bernstein Research
|59,00 EUR
|10,36
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|42,00 EUR
|-21,44
|29.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|14,10
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|-25,18
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 EUR
|-17,70
|28.10.2026
|Deutsche Bank AG
|53,00 EUR
|-0,86
|26.10.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|14,10
|20.10.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|14,10
|14.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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