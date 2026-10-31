Wie Experten die BASF-Aktie im Oktober einstuften

Die BASF-Aktie wurde im Oktober 2026 von 10 Experten analysiert.

4 Experten stufen die BASF-Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von BASF mit Halten ein, 2 Analysten empfehlen die BASF-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 52,75 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 0,71 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von BASF in Höhe von 53,46 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 55,00 EUR 2,88 29.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 51,50 EUR -3,67 29.10.2026 Bernstein Research 59,00 EUR 10,36 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 42,00 EUR -21,44 29.10.2026 DZ BANK - - 28.10.2026 Bernstein Research 61,00 EUR 14,10 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR -25,18 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 44,00 EUR -17,70 28.10.2026 Deutsche Bank AG 53,00 EUR -0,86 26.10.2026 Bernstein Research 61,00 EUR 14,10 20.10.2026 Bernstein Research 61,00 EUR 14,10 14.10.2026

Redaktion Finanzen.net