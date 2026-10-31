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|
31.10.2026 18:00:38
Wie Experten die AstraZeneca-Aktie im Oktober einstuften
Im Oktober 2026 haben 17 Experten die AstraZeneca-Aktie analysiert.
15 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von AstraZeneca mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 159,06 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von AstraZeneca auf 139,60 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|152,00 GBP
|8,88
|30.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|25,36
|30.10.2026
|Bernstein Research
|198,00 GBP
|41,83
|30.10.2026
|Deutsche Bank AG
|117,00 GBP
|-16,19
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|25,36
|27.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|14,61
|27.10.2026
|RBC Capital Markets
|145,00 GBP
|3,87
|27.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|14,61
|26.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|14,61
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|25,36
|20.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|150,00 GBP
|7,45
|16.10.2026
|UBS AG
|152,00 GBP
|8,88
|15.10.2026
|RBC Capital Markets
|145,00 GBP
|3,87
|15.10.2026
|Deutsche Bank AG
|117,00 GBP
|-16,19
|14.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|150,00 GBP
|7,45
|07.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|25,36
|07.10.2026
|Bernstein Research
|198,00 GBP
|41,83
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu AstraZeneca PLC
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|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.