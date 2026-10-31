Wie Experten die AstraZeneca-Aktie im Oktober einstuften

Im Oktober 2026 haben 17 Experten die AstraZeneca-Aktie analysiert.

15 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von AstraZeneca mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 159,06 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von AstraZeneca auf 139,60 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 152,00 GBP 8,88 30.10.2026 Jefferies & Company Inc. 175,00 GBP 25,36 30.10.2026 Bernstein Research 198,00 GBP 41,83 30.10.2026 Deutsche Bank AG 117,00 GBP -16,19 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 175,00 GBP 25,36 27.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 GBP 14,61 27.10.2026 RBC Capital Markets 145,00 GBP 3,87 27.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 GBP 14,61 26.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 GBP 14,61 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 175,00 GBP 25,36 20.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 150,00 GBP 7,45 16.10.2026 UBS AG 152,00 GBP 8,88 15.10.2026 RBC Capital Markets 145,00 GBP 3,87 15.10.2026 Deutsche Bank AG 117,00 GBP -16,19 14.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 150,00 GBP 7,45 07.10.2026 Jefferies & Company Inc. 175,00 GBP 25,36 07.10.2026 Bernstein Research 198,00 GBP 41,83 07.10.2026

Redaktion Finanzen.net