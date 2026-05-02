Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienprognosen
|
02.05.2026 14:17:00
Wie Experten die Apple-Aktie im April einstuften
Die Bewertungen der Analysten für die Apple-Aktie im Überblick.
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Apple-Aktie abgegeben.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 304,26 USD, was einem Anstieg von 32,91 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Apple-Aktie von 271,35 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|287,00 USD
|5,77
|28.04.2026
|UBS AG
|280,00 USD
|3,19
|23.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|19,77
|22.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|19,77
|22.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|325,00 USD
|19,77
|21.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|294,91 USD
|8,68
|10.04.2026
|UBS AG
|280,00 USD
|3,19
|07.04.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Apple Inc.
|
03.05.26
|Start-ups challenge Apple over curbs on AI ‘vibe coding’ apps (Financial Times)
|
01.05.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
01.05.26
|MÄRKTE USA/Wall Street mit neuen Rekorden - Apple überzeugt (Dow Jones)
|
01.05.26
|Apple-Aktie im Aufwind: Starker Gewinnsprung trotzt drohendem Chip-Preisschock (finanzen.ch)
|
01.05.26
|Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Abend ins Plus (finanzen.ch)
|
01.05.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
01.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
01.05.26
|Aktienfokus: Apple kratzen am Rekordhoch - Jefferies warnt vor Margendruck (AWP)