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Aktienprognosen 02.05.2026 14:17:00

Wie Experten die Apple-Aktie im April einstuften

Wie Experten die Apple-Aktie im April einstuften

Die Bewertungen der Analysten für die Apple-Aktie im Überblick.

Apple
20490.00 ARS 1.99%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Apple-Aktie abgegeben.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 304,26 USD, was einem Anstieg von 32,91 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Apple-Aktie von 271,35 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG287,00 USD5,7728.04.2026
UBS AG280,00 USD3,1923.04.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD19,7722.04.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD19,7722.04.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD19,7721.04.2026
Jefferies & Company Inc.294,91 USD8,6810.04.2026
UBS AG280,00 USD3,1907.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,BMCL / Shutterstock.com

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