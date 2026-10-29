Widam Food Company QSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Widam Food Company QSC hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.08 QAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Widam Food Company QSC -0.050 QAR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Widam Food Company QSC im vergangenen Quartal 19.0 Millionen QAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Widam Food Company QSC 41.7 Millionen QAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch