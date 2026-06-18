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Grünes Licht 18.06.2026 13:43:00

Wichtige Entscheidung für KNDS: EU stimmt Kontrolle durch KfW und Giat zu

Wichtige Entscheidung für KNDS: EU stimmt Kontrolle durch KfW und Giat zu

Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union haben der KfW und der französischen staatlichen Holdinggesellschaft Giat die Genehmigung erteilt, den Rüstungskonzern KNDS als grösste Aktionäre gemeinsam zu kontrollieren.

Die Transaktion werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die EU-Kommission mit. KNDS ist aus der Fusion des deutschen Unternehmens Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Nexter hervorgegangen, und wird von Giat und Wegmann & Co kontrolliert. Beide halten jeweils einen Anteil von 50 Prozent. Die KfW will einen Anteil von 40 Prozent von Wegmann & Co erwerben.

DJG/DJN/brb/sha

Dow Jones Newswires

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