|Grünes Licht
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18.06.2026 13:43:00
Wichtige Entscheidung für KNDS: EU stimmt Kontrolle durch KfW und Giat zu
Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union haben der KfW und der französischen staatlichen Holdinggesellschaft Giat die Genehmigung erteilt, den Rüstungskonzern KNDS als grösste Aktionäre gemeinsam zu kontrollieren.
DJG/DJN/brb/sha
Dow Jones Newswires
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