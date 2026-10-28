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Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie 117259054 / INE0PB301013

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28.10.2026 20:00:00

Why the Shipping Industry Is Turning Its Attention to Nuclear Power

Shipping Corporation of India Land and Assets
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Commercial shipping causes significant pollution, accounting for about 3% of global greenhouse gas emissions, or roughly a billion tonnes of CO2-equivalent annually. Heavy fuel oil combustion emits sulfur oxides (SOx), nitrogen oxides (NOx) and black carbon, worsening coastal air quality and causing respiratory illness. Ships release millions of gallons of oily bilge water that spreads invasive species, along with fuel from accidental spills into marine habitats. While between 46% and 72% of cruise ships utilize electric shore power, the technology…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:05 Logo WHS Fed-Schock im Nasdaq? Erst SHORT, dann LONG – 3 Gewinntrades LIVE!
10:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Absicherung – Schutz für stürmische Zeiten/Iberdrola / Siemens Energy – Ungebremster Strombedarf
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07:30 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’335.97 19.57 SQZB4U
Short 15’639.35 13.89 SXBTAU
Short 16’221.98 8.92 S5BKFU
SMI-Kurs: 14’770.83 29.10.2026 12:23:36
Long 14’132.57 19.70 SAB9DU
Long 13’824.16 13.95 S05FBU
Long 13’213.75 8.84 SYBDXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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