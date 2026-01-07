Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Monte Rosa Therapeutics Aktie 112024426 / US61225M1027

07.01.2026 15:04:20

Why Monte Rosa Is Rising In Pre-market?

Monte Rosa Therapeutics
16.01 USD 11.22%
(RTTNews) - Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) announced positive interim data from an ongoing Phase 1 clinical study evaluating MRT-8102, a NEK7-directed MGD being developed for the treatment of inflammatory conditions driven by the NLRP3 inflammasome, IL-1, and IL-6.

"In this interim data readout, after 4 weeks of dosing MRT-8102 decreased median high-sensitivity CRP levels by 85% and resulted in suppression of hsCRP to <2 mg/L in 94% of subjects, despite a significantly higher median baseline level of 6.3 mg/L as compared to benchmark clinical trials," said Markus Warmuth, CEO of Monte Rosa Therapeutics.

In pre-market trading on NasdaqGS, Monte Rosa shares are up 42.6 percent to $22.83.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

