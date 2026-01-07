Monte Rosa Therapeutics Aktie 112024426 / US61225M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.01.2026 15:04:20
Why Monte Rosa Is Rising In Pre-market?
(RTTNews) - Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) announced positive interim data from an ongoing Phase 1 clinical study evaluating MRT-8102, a NEK7-directed MGD being developed for the treatment of inflammatory conditions driven by the NLRP3 inflammasome, IL-1, and IL-6.
"In this interim data readout, after 4 weeks of dosing MRT-8102 decreased median high-sensitivity CRP levels by 85% and resulted in suppression of hsCRP to <2 mg/L in 94% of subjects, despite a significantly higher median baseline level of 6.3 mg/L as compared to benchmark clinical trials," said Markus Warmuth, CEO of Monte Rosa Therapeutics.
In pre-market trading on NasdaqGS, Monte Rosa shares are up 42.6 percent to $22.83.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Nachrichten zu Monte Rosa Therapeutics Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Monte Rosa Therapeutics Inc Registered Shs
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt nach Rekordhoch an Nulllinie zurück -- DAX knackt 25'000er-Marke -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex zulegt. In den USA stehen die Zeichen zumindest vorerst eher auf Konsolidierung. Die Märkte in Fernost wiesen überwiegend rote Vorzeichen aus.