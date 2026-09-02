Whitemud Resources A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Whitemud Resources A gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 433.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.5 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0.1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch