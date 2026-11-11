Whitehorse Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Whitehorse Financial veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29.71 Prozent auf 11.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch