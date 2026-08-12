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12.08.2026 06:37:00
Whitehorse Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Whitehorse Financial liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Whitehorse Financial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.100 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 686.89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum -2.4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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