Whitecap Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Whitecap Resources hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.27 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Whitecap Resources 0.170 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38.04 Prozent auf 2.14 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.55 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch