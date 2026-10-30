Whitecap Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Whitecap Resources hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Whitecap Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch