White River Bancshares präsentierte Quartalsergebnisse

White River Bancshares hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.04 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.720 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.93 Prozent auf 27.6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch