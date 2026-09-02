White Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

White Gold hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei White Gold ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch