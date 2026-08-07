Whirlpool Of India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Whirlpool Of India hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.11 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Whirlpool Of India ein EPS von 11.49 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 27.27 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Whirlpool Of India 24.32 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 10.20 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 27.10 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch