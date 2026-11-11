Whirlpool Of India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Whirlpool Of India hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.98 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3.26 INR je Aktie in den Büchern standen.

Whirlpool Of India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.73 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2.16 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 18.51 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch