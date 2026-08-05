Whirlpool gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Whirlpool hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.17 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 3.52 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 6.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch